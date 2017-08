17:19, 16 Gusht 2017

Kulla e Bashor Pren Gegaj, e njohur si “Kulla e Bashoreve”, është kullë e vjetër që nga mesi i shekullity XIX. Ka shërbyer si shtëpi banimi për rreth 102 anëtarë të familjes Gegaj.

Po ashtu ka shërbyer si strehimore për shumë të përndjekur politik nga okupatori jugosllav në vitet e ’50-ta. Sot anëtarët e familjes Gegaj janë rreth 300 anëtarë me rreth 45 shtëpi dhe jetojnë në fshatin Gurakoc të Komunës së Istogut. Në këtë kullë ka qenë në vizitë si nënkryetar i PDK-së, Rexhep Hoti dhe kryetarja e gruas së PDK-së, Justina Shiroka-Pula.

Në këtë takim shumë të ngrohtë, është folur për kullën dhe mirëmbatjen e saj. Hoti ka premtuar se në Qeverinë e ardhme do të merren të gjitha masat që ky momument kulturor do të ketë mbështetje financiare nga shteti, si objekt me rëndësi të veçantë të trashëgimisë kultorore, shkruan rtklive, përcjellë Klan Kosova.

Nënkryetari i PDK-së, Rexhep Hoti u ka premtuar familjarëve se ky objekt me rëndësi të veçantë do të renovohet në tërësi. “Kulla e Bashoreve”, ka një arkitekturë të veçantë, e ndertuar me kombinimin gurë, tjegulla dhe drunj.

