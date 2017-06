11:27, 7 Qershor 2017

Gjatë një vizite që i ka bërë të mërkurën, Qendrës Inovative të Kosovës (ICK), kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka prezantuar programin për një vit pune me pagesë për të gjithë të rinjtë që kryejnë shkollimin e lartë dhe pas kësaj periudhe kohore nëpërmes Fondit për Zhvillim dhe Punësim, do të financohet idetë dhe iniciativat e të rinjve për biznes.

“Ne do të krijojmë qendra inovative në shtatë qendrat regjionale të Kosovës, ngjashëm me ICK në Prishtinë. Çdo i ri ose e re që kryen shkollimin e lartë do të ketë një vit përvojë pune me pagë të subvencionuar nga shteti. Ne kemi identifikuar se problemi kryesor i të rinjve është kyçja fillestare në tregun e punës. Pasi që ta kryejnë përvojën njëvjeçare me pagesë ata shumë më lehtë e gjejnë veten në tregun e punës”, ka thënë Hoti.

Përveç kësaj, Hoti ka thënë se Fondi për Zhvillim dhe Punësim që do të krijohet nga Qeveria e re do të ketë prioritet financimin e ideve dhe projekteve të të rinjve.

