13:52, 6 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa, Avdullah ka thënë gjatë një tubimi zgjedhor në Shtërpcë se do ta bëjnë këtë zonë destinacion turistik botëror.

“Shtërpca është vend specifik, prandaj ju garantoj se, ashtu siç kemi punuar gjatë qeverisjes sonë, do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, madje me intensitet edhe më të madh. Do të punojmë më tepër në infrastrukturë për të pasur qasje më të lehtë në fshatrat e bukura të kësaj ane, do ta kthejmë Shtërpcën në një destinacion turistik të nivelit botëror”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se me Ligjin për investime strategjike do “të punojnë menjëherë me partnerët e koalicionit rreth fillimit të procedurave për kontraktimin e një investimi të madh në Brezovicë me çka do të ndërrohet gjendja në Shtërpcë, sepse mundësitë për punësim do të jenë shumë më të mëdha”.

Atje ka folur edhe kryeministri në detyrë, Isa Mustafa, i cili iu ka premtuar banorëve se se do të investojnë në këtë pjesë të vendit në mënyrë që të ketë resurse të shfrytëzueshme për të gjitha komunitetet që jetojnë aty.

“Ju siguroj që do të investojmë në këtë pjesë të Kosovës nuk do të ketë fabrika hotele dhe resurse vetëm për një komunitet sepse këto ju takojnë të gjithë qytetarëve të Kosovës”, ka shtuar ai, transmeton Klan Kosova,

