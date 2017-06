10:34, 8 Qershor 2017

Gjatë një vizite që zhvilloi të enjten në Shoqatën Down Syndrome Kosova (DSK), kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë se qeveria e re parasheh dyfishimin e pagesave të familjeve që kanë persona me sindromën Doën, nga 100 në 200 euro.

“Për të përmirësuar gjendjen e personave me sindromën Down ne do t’i dyfishojmë pagesat për këto familje, nga 100 euro, siç ka qenë më parë, do t’i dyfishojmë në 200 euro në muaj”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se një prioritet i veçantë për këtë kategori të shoqërisë do të jetë ofrimi i kushteve adekuate për përfshirjen e tyre në sistemin arsimor, nëpërmes përgatitjes së kuadrove të specializuar për të punuar me këta fëmijë.

“Ne do të përkrahim projektet sikur kafeneja në Prishtinë ku punojnë këta persona. Kafene të tilla do të hapin në të gjitha qendrat rajonale të Kosovës. Ideja jonë është që të përkrahim punësimin e këtyre personave, sepse kemi obligim si shoqëri që t’i kultivojmë sa më shumë që është e mundshme vlerat tona humane”, ka shtuar Hoti.

Ai ka shprehur konsideratën më të lartë për punën e organizatës DSK dhe është zotuar se do të përkrahë financiarisht projektet e tyre.

