14:02, 3 Prill 2017

Avdullah Hoti nuk do të jetë kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës.

Këtë e ka bërë të ditur sot vet Ministri i Financave në një konferencë për media ku prezantoi për herë të parë të dhënt mujore fiskale për një periudhë 11 vjeçare,transmeton Klan Kosova.

I pyetur se a do të jetë kandidat për të parin e Prishtinës nga radhët LDK-së në zgjedhjet lokale që do të mbahen këtë vit ai u mohoi se do të jetë jetë kandidat.

”Jo. Unë jam në detyrën e Ministrit të Financave dhe nuk jam kandidat për kryetar të Prishtinës”, ka thënë Hoti në prononcimin e tij, transmeton Klan Kosova.

Interesante