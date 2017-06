15:50, 8 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti ka thënë të enjten në Kaçanik se Programi ynë qeverisës ofron punësimit e të rinjve dhe rritjen e pensioneve 40%.

“Ne jemi të vetmit që garantojmë buxhet 3 miliardë euro. Rritjen ekonomike deri 7 për qind, punësim të mbi 25 mijë personave çdo vit, punësimin e çdo të riu që kryen studimet, financim të çdo ideje të të rinjve për biznes, pagesë të qind për qindtë të pushimit të lehonisë të nënave të punësuara për 12 muaj”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se nga 100 euro do të marrin për 12 muaj edhe të gjitha nënat e reja që janë të papunësuara.

”Fëmijëve tanë do t’u ofrojmë arsimim cilësor, që sistemin arsimor e lidh me kërkesat e ekonomisë së tregut të lirë. Ne do ta trefishojmë buxhetin për bujqësinë, e nuk do t’i lejojmë më ata që po duan një Fillim të Ri me zakonet e vjetra. Nuk do t’i lejojmë t’ua marrin, sikur deri tani, bujqve e fermerëve grantet që shteti ndanë për ta. Vota për ne më 11 qershor është garanci që investitorët e huaj nuk do të ndiqen e nuk do t’u kërkohet më ryshfet”, ka thënë Hoti.

Interesante