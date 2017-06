16:29, 7 Qershor 2017

Kandidati i koalicionit LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti ka thënë në tubimin në Viti, pasi pa aty një numër të madh qytetarësh se do të jenë ata si koalicion që do ta qeverisin vendin.

Ai më tej ka thënë se do t’i sjellin vendit zhvillim ekonomik dhe rritje ekonomike, njofton Klan Kosova.

“Ne do ta bëjmë buxhetin 3 miliardë euro”, është shprehur Hoti.

“Ju garantoj që qytetarët dhe bizneset e Kosovës i kanë kryer obligimet e tyre, por një pjesë e taksave të tyre nuk ka rrit te shteti”.

Prandaj me ta ka thënë Hoti se rritja e pagave është e mundshme.

“Ne do ta rrisim buxhetin dhe do t’i rrisim pagat, nuk do t’i vetëm pagat”, ka thënë Hoti.

“Jam i bindur që qytetarët janë lodhur nga politikanët e papërgjegjshme që kanë në hall vetëm vetën e tyre dhe një grup të vogël që punon për ta”.

“Askush më mirë se sa ne nuk mund të prodhojë zhvillim ekonomik në Kosovë”.

“Të tjetër dinë vetëm t’i rrisin pagat”, ka theksuar Hoti.

Ai ka thënë se heroizmat e kohës moderne janë rritja dhe zhvillimi ekonomik.

“Ne e kemi kryer luftën dhe në për atë i paguajmë veteranët e luftës”.

“Themeluesit e LDK-së e kanë organizuar rezistencën paqësore”

“Kemi krijuar 40 mijë vend e pune dhe ky është vetëm fillimi”, ka përfunduar Hoti.

