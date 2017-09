20:02, 26 Shtator 2017

Nënkryetari i PDK-së, Rexhep Hoti sot pati takim me Strukturat e Partisë dhe Rininë Demokratike të Malishevës.

Të pranishëm ishin edhe kandidati për kryetar, Mursel Gashi dhe shefi i Shtabit dhe njëherit kryetari i degës Hysni Kilaj.Të pranishëm me strukturat e Rinisë Demokratike ishin edhe strukturat të Gruas Demokratike, transmeton Klan Kosova.

Në Malishevë, nënkryetari i PDK-së foli për projekte konkrete që do ta nxjerrin Malishevën me rrethinë në dritën e verdhë të zhvillimeve dhe të shërbimeve. Koha është që në komunën e Malishevës t’i kthehet dinjiteti i qytetarit të kësaj komune dhe është koha që drejtësia dhe barazia të vlejë për të gjithë pa diferencime siç ka ndodh me qeverisjën e fundit lokale.

Në tubim me strukurat e rinisë foli edhe kandidati për Kryetar të Komunës së Malishevës, Mursel Gashi i cili u fokusua në projektet konkrete që do të hapin perspektivë si në fushën e shërbimeve komunale ndaj qyteatrit, ndaj mbrojtjes së ambinetin, në avancimin e shërbimeve në shëndetësi dhe arsim. Rol të veçantë i dha edhe mbrojtjes së ambientit.

Gashi i kushtoi kujdes të madhë edhe mundësisë së avancimit të shkollës profesionale si dhe mundësisë së specializimeve.

Faqe e veçantë e Kandidatit për Kryetar të Malishevës ishte edhe përkushtimi i tij në lidhje me zhvillimin e partneritet publike private si dhe mundësisë së vjeljes së fondeve edhe nga bashkimi Europian. Natyrisht Gashi i dha rëndësi të veçantë edhe bashkëpunimit me pushtetin qendror prej të cilit me fitoren e PDK-së në Malishevë do ta kthejë edhe valën e investimeve të mëdha, shkruan RTK, transmton Klan Kosova.

