22:09, 31 Maj 2017

Avdullah Hoti si i nominuar për kryeministër nga koalicioni LDK-AKR-Alternativa, ka thënë se në qeverisjen e fundit ka pasur një trefishim të investimeve të huaja në vend.

Kjo ani pse thotë që vendi ka kaluar nëpër etapa të vështira, ku përmend gazin lotsjellës të hedhur në Kuvend, njofton Klan Kosova.

“Te investimet e jashtme problemi është më fundamental edhe pse kemi pasur telashe”, ka thënë Hoti në Magazina Zgjedhore.

“Pasqyra më e keqe që i kemi dhënë vendit është gazi lotsjellës, përleshjet, vënia e zjarrit institucioneve e policisë”, ka shtuar ai.

E për rritjen më të madhe të investimeve të huaja, ka thënë se çelësi është rendi dhe ligji.

“Stabiliteti institucional në vend është i domosdoshëm”, ka theksuar ai.

Kur ka folur për investimet, Hoti ka përmendur se prioritet i tij edhe ekipit të tij do të jenë të rinjtë dhe femrat.

“Ky punësim është pak më strukturor dhe kompleks se sa që duket”.

“Shkollat profesionale duhet të lidhen me sektorin privat. Te arsimi i lartë duhet të jetë pjesë e kurrikulës kryerja e praktikës në sektorin privat”, ka pohuar Hoti duke përmendur premtimin e ditëve të fundit se të rinjtë që përfundojnë studimet do ta kenë një vit praktike me pagesë nëpër institucione.

