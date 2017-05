14:47, 27 Maj 2017

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, gjatë një bashkëbisedimi me të rinj në Prizren, ka thënë se plani i tij qeverisës parasheh që çdo i ri që kryen fakultetin të ketë një vit pune me pagesë, ndërsa më pas ata do të ndihmohen nëpërmes fondeve shtetërore për të zhvilluar biznese të reja.

“Plani i jonë qeverisës ka top prioritet rininë dhe punësimin e saj. Për të gjithë të rinjtë që kryejnë fakultetin ne garantojmë një vit pune me pagesë. Më pas do të krijojmë fonde për t’i ndihmuar ata që të kyçen në tregun e punës ose do t’i ndihmojmë me fonde për krijimin e bizneseve të reja”, ka thënë Hoti.

Ai ka shtuar se LDK nuk e ka problem gjetjen e fondeve, sepse nëpërmes luftimit të krimit, korrupsionit dhe luftimit të evazionit fiskal ne kemi arritur shifrën dy miliardë euro në buxhet, transmeton Klan Kosova.

