15:18, 3 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të shtunën në Mitrovicë se tubimet e koalicionit të djathtë në gjithë Kosovën, “po iu ngjajnë tubimeve të fitores nga koha e Presidentit Rugova”.

“Tubime të tilla ka pasur vetëm në kohën e Rugovës. Këto zgjedhje janë referendum për të ardhmen e Kosovës. Lista jonë është më e mira, me 30 doktorë shkencash, me njerëz të mrekullueshëm dhe unë jam i nderuar që i prij kësaj liste”, ka thënë Hoti.

Hoti ka thënë se do ta pavarësojnë sistemin e drejtësisë, do ta nxjerrin ligjin për konfiskimin e pasurive të paligjshme dhe ajo do t’u kthehet qytetarëve.

Ai ka shtuar se ky është koalicioni i vetëm që do ta sigurojë integrimin e Kosovës në BE dhe NATO, koalicioni i vetëm që mund ta ruajë miqësinë e përhershme me SHBA-të, siç e ka thënë gjithmonë Presidenti Rugova, transmeton Klan Kosova

