14:08, 8 Qershor 2017

Gjatë një takimi me elektoratin dhe qytetarët e Hanit të Elezit, kandidati për kryeministër nga LDK-AKR-Alternativa, Avdullah Hoti, ka thënë të enjten se luftën e filluar kundër korrupsionit gjatë dy viteve të shkuara do ta vazhdojmë edhe më ashpër në qeverinë e re.

“Do të luftojmë ashpër kundër korrupsionit. Në mandatin tonë i kemi mbyllur vrimat e korrupsionit, por do të shkojmë edhe më tutje derisa të sigurohemi se sistemi është pastruar nga njerëzit që janë të përfshirë në këtë dukuri”, ka thënë Hoti.

“Ashtu sikur edhe në qendrat tjera anekënd Kosovës që i kemi vizituar, edhe para jush dua të them se programi ynë është një kontratë me qytetarin, është programi i zhvillimit ekonomik, për punësim, për rend e ligj, për integrime evropiane. Me një fjalë kjo është alternativa e vetme që e ka Kosova në këtë moment”, ka deklaruar Hoti.

Sipas tij, për dy vjet e gjysmë nën udhëheqjen e kryeministrit Mustafa i kemi hapur 40 mijë vende të reja pune, i kemi rritur pagat, pensionet, por të gjitha këto do të rriten sërish, transmeton Klan Kosova.

