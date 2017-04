13:06, 12 Prill 2017

Franca dhe pjesa tjetër e Evropës duhet të përfitojë nga sulmi i javës së kaluar i amerikane në Siri, si një mjet për të ripërtërirë negociatat e paqes midis palëve ndërluftuese.

Kështu tha presidenti francez, Francois Hollande në një intervistë për “Le Monde”.

Sipas tij, të dhënat e inteligjencës tregojnë se sulmi me gaz nervor, e cila shkaktoi sulmin me me raketa të amerikane, ishte i natyrës taktike dhe i kryer nga avionët, transmeton Klan Kosova.

