17:00, 2 Janar 2017

Presidenti francez Francois Hollande tha sot se vendi do të luftojë kundër çdo qytetari të Francës, i cili zbulohet se ka luftuar në fushëbetejat në Irak, dhe do ta arrestojnë nëse kthehet në shtëpi, si dhe do të punojnë në “deradikalizimin” e fëmijëve të personave të tillë , raporton Reuters, përcjellë Klan Kosova.

“Ne do të luftojmë kundër tyre si kundër çdo xhihadisti tjerë, sepse ata po na sulmojnë neve dhe territorin tonë. Nëse ata do të kthehen në Francë, fëmijët do t`ua marrim dhe do t`i deradikalizojmë ” tha Hollande në një konferencë shtypi.

