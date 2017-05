11:50, 22 Maj 2017

Që nga fillimi i vitit deri më sot, indeksi Dow Jones u rrit 5.4% dhe dy muaj më parë ka arritur maksimumin e tij historik në 21.000 pikë.

Aksionet e indekseve kishin rritje të forta veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, rritjee cila qe një kohë të gjatë nuk ishte regjistruar duke u realizuar në fund të vitit 2016 dhe fillim të vitit 2017.

A e dini se përveç indekseve, ne tregun global mund të tregtohen dhe monedhat, ari, nafta dhe aksionet e kompanive më të mëdha të botës (të ashtuquajturat CFD)? Jeni të interesuar në atë se si?

Shkurtimisht për Indeksin Dow Jones

Dow Jones Industrial Average është indeksi me i vjetër i tregut të aksioneve në botë. U themelua në vitin 1896, duke sjellur së bashku 30 kompani të mëdha amerikane, aksionet e të cilave tregtohen në bursën e New York-ut – në Creme de la Creme të ekonomisë amerikane. Ky indeks për një kohë të gjatë ka përfaqësuar një pikë referimi për të gjithë lëvizjen në tregjet e aksioneve në SHBA, por nga mesi i shekullit të kaluar, ky indeks ngadalë po zëvendesohet me Indeksin gjithperfshirës S&P500.

Rritja më e madhe në histori

Që nga fillimi i vitit deri më sot, indeksi Dow Jones u rrit 4% dhe nje muaj e gjysëm më parë ka arritur maksimumin e tij historik në 21.000 pikë që sot të kthehet në rreth 20,650 pikë. Lëvizja e çmimit të aksioneve, po ashtu edhe indekseve, me përjashtim të ngjarjeve lidhur me kompanitë e veta që janë të përfshira në përbërjen e saj, ndikojnë edhe (gjeo) trazirat politike, luftërat, krizat, etj.

