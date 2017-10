23:00, 14 Tetor 2017

Disa ditë më parë, çiklisti Viitor Fonseca ishte për një udhëtim me biçikletën e tij kur papritur pa një kotele të vogël e cila kishte nevojë për ndihmë.

Fonsenca vendosi ta merrte macen me vete, por nuk kishte ku ta vendoste atë, kështu që ai vendosi ta mbante nën bluzën e tij, derisa ishte duke udhëtuar, transmeton Klan Kosova.

Që nga ajo ditë, Fonseca ka gjetur një “fëmijë me lesh”. Megjithatë, për të dy, ky udhëtim me biçikletë do të jetë gjithnjë një kujtim i mirë.

