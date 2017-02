21:00, 13 Shkurt 2017

Pothuajse secili prej jush ka provuar të mbajë një dietë për një periudhë kohore.

Ndonëse ka provuar diçka të tillë ende ekzistojnë disa probleme për humbje peshe gjë që e cila mund të sjell dhe një luftë e cila zgjatë për shumë vite.

Por sipas mjekut suedez Andreas Eenfeldt të qëndrosh për tre ditë pa ngrënë sheqer është dicka tejet pozitive për trupin e njeriut.

Sipas tij njeriu ka energji nga dy burime të ndryshme, karbohidratet e cila përfshin sheqer si dhe yndyrnat.

Megjithatë mjeku Andreas thotë se nëse heq dorë nga sheqeri për të paktën tre ditë, ju do të vini re shumë shpejt ndjenjën e ngopjes dhe për pasojë ju do të ndiheni tejet të kënaqur me fizikun tuaj, pavarësisht se keni ngrënë më pak ushqim, përcjellë Klan Kosova.

