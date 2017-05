14:50, 11 Maj 2017

Real Madrid dhe Juventus do të takohen në finalen e Ligës së Kampionëve në Cardiff.

Kapiteni i Real Madridit, Sergio Ramos, ka bërë të ditur që pavarësisht miqësisë së tij me Gonzalo Higuainin e Juventusit, ai nuk do t’ia lehtësojë atij aspak punën më 3 qershor.

“Kam një raport shumë të mirë me Higuainin, poir nuk do t’i jap asgjë të lehtë në finale, ai do të duhet të punojë për gjithçka”, shpjegoi spanjolli.

Sergio Ramos dhe Gonzalo Higuain kishin luajtur së bashku në Real Madrid para se ky i fundit të transferohej në Napoli e më pas sivjet në Juventus.

