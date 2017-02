13:40, 24 Shkurt 2017

Të premten në Nyon është hedhur shorti i Europa League për sfidat 1/8 ku nuk mungojnë përballjet e zjarrta.

Kështu do të kemi një derbi gjerman, një derbi belg dhe sfida shumë interesante si ajo mes Lyon dhe Romës. Mourinho do të udhëtojë me Manchester United në Rusi përballë Rostov.

Këta janë çiftet e shortit të plotë:

Celta Vigo-Krasnodar, Apoel-Anderlecht, Lyon-Roma, Rostov-Man. United, Schalke-M’gladbach, Olympiacos-Besiktas, Gent-Genk dhe Ajax Copenhagen.