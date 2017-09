20:16, 18 Shtator 2017

Mesfushori i Manchester United, Ander Herrera, pritet të nënshkruajë një kontratë të re dhe të përmirësuar në dy muajt e ardhshëm, raporton Manchester Evening News.

Marrëveshja aktuale e spanjollit skadon në fund të stinorit, por United ka opsionin që ta zgjatë edhe për një vit.

Sidoqoftë, Herrera me shumë gjasë do të nënshkraujë një kontratë afat-gjatë pasi që është shndërruar në figurë të rëndësishme në Old Trafford.

