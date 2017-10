23:02, 16 Tetor 2017

“Prej vitit të ardhshëm bima e duhanit do të subvencionohet në shumën prej 1200 euro për hektar. Bima e duhanit do të trajtohet sikur rrushi në Rahovec, pra nuk do të ketë akcizë. Sot zotohem para jush se Gjilani dhe Anamorava do të bëhet jeshile prej mbjelljes së duhanit”.

Kështu ka thënë sot kryetari aktual dhe kandidati i LDK-së për edhe një mandat qeverisës me Gjilanin, Lutfi Haziri, gjatë takimit me bujqit e Gjilanit, njofton Klan Kosova.

“Kryefamiljarët këtu janë sinonim i familjes. Pa e punuar tokën, ajo shtëpi bereqet s’ka. Ne i kemi zvogëluar vështirësitë dhe brenda katër viteve. Mbi 2400 bujq janë subvencioonuar vetëm me farë gruri. Nuk po flas këtu për mbështetjen për resorët tjerë. Ne e kemi bërë të vlefshme punën e bujqësisë dhe të gjitha resoret e saj”, ka shtuar Haziri.

Haziri tha se parnerin më të madh në bujqësi e kanë qeverinë amerikane.

“Ata kanë krijuar besim që gjilanasit janë punëtorë dhe të fjalës. Për vitet e ardhshme ju premtoj se do t’i rrisim subvencionet për çdo familje bujqësore”.

