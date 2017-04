22:31, 20 Prill 2017

Lutfi Haziri, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka thënë se me Partinë Demokratike të Kosovës besojnë se do ta çojnë mandatin deri në fund.

“Ne me PDK jemi dy partitë kryesore në vend dhe rivalët më të mëdhenj në vend. Oferta e LDK-së do të jetë në bazë të programit qeverisës. Besojmë se do ta qojmë mandatin deri në vitin 2018”.

“Nëse nga PDK kërkohet një ridefinim I marrëveshjes, LDK e zbardh qëndrimin e vet”.

“LDK ka partneritet për këtë kabinet qeveritar, marrëveshjen e LDK-së me Thaçin e ka konfirmuar Kadri Veseli në konventën e PDK-së”.

“LDK e gatshme të diskutojë parimet e marrëveshjes, për çka nuk jemi të ftuar. LDK është ajo që do ta bartë përgjegjësinë e vet”.

Haziri këto komente i ka bërë në Zonën e Debatit në Klan Kosova.

