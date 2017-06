0:16, 9 Qershor 2017

Nëse Lidhja Demokratike e Kosovës humbet zgjedhjet e 11 qershorit, në krahun opozitar nuk do të ketë më zërin solidarizues siç kishte më parë.

Kështu ka thënë Lutfi Haziri nga ky subjekt partiak, në Magazina Zgjedhore të Klan Kosova, derisa shtoi se si Opozitë, LDK nuk do të jetë mbështetëse e çdo gjëje për kauza politike.

”Brezi i Republikës, Kujtimi nga ditët e para, Avdullah Hoti, Lumir Abdixhiku brez i republikës. LDK mjetin e luftës e ka shfrytëzuan në fund. PDK fundin e luftës e shfrytëzuan për me hy në politikë”.

”Ne kemi vendos për Hotin, për me e bart përgjegjësinë, barrën kryesore për programin e LDK-së. Unë jam pjesë e cdo rezultati të LDK-së. Ne kemi garantuar qeverisje krejt të re, qeverisje teknokratësh, me njerëz ministra të autoriteteve që kanë me zbatuar program të ministrave me profil krejt të ri politik”.

”Qeveria duhet të zvogëlohet. Sduhet të jetë kaq burokratike sic ka qenë tash e sa vjet”.

”Sic ja kam dhënë mbështetjen e plotë Hotit, besoj shumë që ka tiparet politike sepse spo ja lexojmë ne. Këto atribute s’mund t’ja harrojmë. Butësinë e tij politike, dëgjimin e tij politik, gjuhën e kujdesshme e ka kulturë. Rugovën e kemi simbolin tonë, ai ka pas butësi, urtësi”.

”Fitorja e LDK-së po vjen e partnereve te koalicionit. Nëse ndodhë humbja LDK është parti puro-opozitare, e cila s’ka me jap qetësi politike më. Nëse jemi në pozitë do ndërtojmë koncept të koncenzusit të gjerë në Kuvend të të gjitha partive politike”.

”Opsioni i parë i LDK-së. Ne do të kemi përfaqësuesin kredibil. Në Qeveri do të kemi përfaqësues e jo karikaturë politike. Ne ndërtojmë fazën e parë. Ne ofrojmë koncezusin tonë si parti e parë”.

”Në asnjë mënyrë nuk është opsion i parë Vetëvendosje. Nëse jemi në opozitë, nuk do jemi LDK që ka mbështetë në emër të çdo gjëje për kauza politike”.

Interesante