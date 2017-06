19:02, 6 Qershor 2017

Lutfi Haziri, nënkryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kryetar i Komunës së Gjilanit në një tubim në Përlepnicë ka lavdëruar kandidatët e LDK-së për deputetë dhe pretendentin e kësaj partie për kryeministër, Avdullah Hotin, ndërsa për koalicionin PDK-AAK-Nisma ka thënë se po e cilëson Kosovën si plaçkë të vetën.

“Koalicioni rival po e trajton Kosovën si plaçkë të vetën dhe ne këtë nuk kemi me leju. Kryeministri jonë, Avdullah Hoti, do të punojë për Kosovën në tri aspekte: sundimin e ligjit, për ekonominë dhe vendet e reja të punës dhe integrimet euroatlantike”, ka shtuar kreu i LDK-së në Gjilan, njofton Klan Kosova.

“Ata që merren me zyrën e prokurimit në Gjilan, unë po ju them qysh keni fytyrë me lypë votë kur 40 veta i keni të akuzuar për krim të organizuar e korrupsion, në krye me ish-kryetarin e Komunës?!”, tha Haziri.

