21:54, 4 Shtator 2017

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Hazhiri beson se Ramush Haradinaj këtë mandat qeverisës e sheh si vazhdimësi të mandatit të vitit 2005, njofton Klan Kosova.

Sipas Hazirit, Haradinaj do ta ketë më vështirë pa partnerin kryesor LDK-në, pasi sipas tij është një qeverisje dhe një kabinet krejt tjetër.

“Me LDK-në do ta kishte menaxhuar situatën ndryshe. Unë i dëshiroj fat.

Por, do ta ketë vështirë. Do të ketë procese të rënda. Do ta ketë vështire të bëjë votat për ratifikimin e marrëveshjes dhe vendimeve të rënda në këtë vend”, ka thënë Haziri në emisionin Zona B në Klan Kosova.

