21:59, 7 Qershor 2017

Nënkryetari i LDK-së Lufti Haziri, në studiot e Magazina Zgjedhore në Klan Kosova ka thënë se Lidhja Demokratike e Kosovës është urë për tolerancë e mirëkuptim, njofton Klan Kosova.

“LDK është urë për tolerancë e mirëkuptim. Ne kemi arrit me largu nga Kosova sindromën e Erdoganizmit, ja kemi bo këtë nder Kosovës”.

Haziri tutje tha se mosmirënjohësit më të mëdhenj janë treguar PDK-ja, duke folur për koalicionin.

“PDK-ja janë mosmirënjohësit më të mëdhenj, ne i kemi tërhequr vijat dhe ua kemi bërë me dije se nëse ju e prishni marrëveshjen pa folur me neve, pa u sqaru me neve, duhet ta harroni derën e LDK-së, nuk kemi tip dialogu që na ulë në tavolinë”.

Interesante