16:03, 11 Shtator 2017

Eden Hazard është mahitur me bashkëlojtarin e tij, Alvaro Morata, duke thënë se ai ka nevojë që të mësojë se si të shënojë edhe me këmbë, pasi që Morata në vikend shënoi golin e tij të tretë me kokë për Chelsean ndaj Leiceste.

“Siç e keni parë, e kam parë që është lojtar i mirë, që shënon shumë me kokë…tani ka nevojë që të shënojë me këmbë”, tha Hazard në shaka pas ndeshjes.

“Ai është një top lojtar. Mund të shënojë gjithmonë. Kur shënon, ne e fitojmë lojën, andaj mendoj që është i mirë”, përfundoi Hazard.

