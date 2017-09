18:00, 4 Shtator 2017

Eden Hazard e ka çuar në qiell trajnerin e Real Madrid, Zinedine Zidane, duke folur në superlativë për të.

“Të mendosh për futbollin është të mendosh për Zidane”, tha belgu.

Për më tepër, ai për francezin tha se është vetë magjia.

Hazard ishte lidhur gjatë tërë verës me një kalim në Santiago Bernabeu, por pas intervistës së tij të fundit me Marca, ai ka bërë të ditur se do të qëndrojë tek klubi anglez, Chelsea.

