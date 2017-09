16:19, 27 Shtator 2017

Chelsea beson se mund të nënshkruajë me Eden Hazard një kontratë të re që do ta mbante atë në Stamford Bridge me një pagë prej 300 mijë funtesh në javë, sipas Telegraph, transmeton Klan Kosova.

Kontrata aktuale e belgut skadon më 2020, ndërsa organizatori i lojës te të kaltrit është lidhur me një kalim në Real Madrid, por raportet sugjerojnë që ka një optimizëm te të dyja anët se një rritje page do të e mbante atë te Chelsea.

Interesante