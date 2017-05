11:08, 24 Maj 2017

Ballafaqimi i parë dhe ekskluziv i kandidatëve për kryeministër vendi, i paraparë të mbahej të premten në Klan Kosova, është anuluar.

E për këtë ka reaguar kandidatja për deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, Albulena Haxhiu duke thënë se kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AAK dhe Nisma, Ramush Haradinaj ka ambicie të sëmura për këtë post, njofton Klan Kosova.

“Ikja nga ballafaqimi medial, tregon më së miri se pretendenti për kryeministër nga radhët e PDK, nuk ka as program, as guxim dhe as dije për tu përballur me Albinin. Në fakt ka vetem ambicie të sëmura për tu bërë kryeministër! Tash merreni me mend çfarë kandidati! Me qef e pritsha atë debat”, ka shkruar Haxhiu në llogarinë e saj në Facebook.

Ky debat u anulua për shkak të një njoftimi të Komisionit të Pavarur për Media në të cilën ky ballafaqim cilësohej i jashtëligjshëm në kuadër të fushatës zgjedhore.

Më pas një nga koalicionet e subjekteve partiake në vend duke iu referuar këtij njoftimi, ka kërkuar që të mos jetë pjesë e debatit të madh.

