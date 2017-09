22:19, 9 Shtator 2017

Deputetja e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu ka komentuar lidhur me gabimin që ka bërë ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri duke thënë se së bashku me kolegët e tij do të angazhohet për forcimin e sundimit të së drejtës, krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Ajo ka ironizuar duke thënë se ai njëmend do ta forcojë krimin e korrupsionin, njofton Klan Kosova.

Më poshtë statusi i saj i plotë:

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri i cili qenka zotuar per forcimin e krimit dhe korrupsionit njihet vetem si shpifes ordiner dhe servil i Hashim Thaçit!

Mos i birni ne qafë. Ai njemend do ta forcoje krimin e korrupsionin!