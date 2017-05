22:43, 27 Maj 2017

Kandidatja për deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, Albulena Haxhiu, ka shpjeguar në Magazinën Zgjedhore në Klan Kosova reformën që Vetëvendosja e ka ndërmend ta bëjë në sistemin e drejtësisë për ta përmirësuar gjendjen në këtë sektor në Kosovë.

“Sistemi i drejtësisë në Kosovë ka prokurorë e gjyqtarë të guximshëm, por këta si të vetëm s’mund të bëjnë gjë, sepse kemi problem me sistemin. Duhet të ketë pavarësi financiare”, ka thënë Haxhiu, njofton Klan Kosova.

“Po ashtu, numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve është shumë i vogël, dhe kjo ka bërë që numri i lëndëve të pazgjidhura është shumë i madh, prandaj numri i gjyqtarëve e prokurorëve duhet të rritet”.

Haxhiu ka treguar se çka konkretisht do të bëjë Vetëvendosje.

“Korrupsionin s’mund ta luftojnë ata që janë pasuruar në kurriz të qytetarëve. Brenda një periudhe tepër të shkurtër kohore kanë arritur të bëjnë milionat. Ne e kemi përpiluar dhe e kemi draftin e ligjit anti-mafia. Problemi kryesor është tek ‘jakat e bardha’ që po e keqpërdorin shtetin”.

Ish-deputetja shtoi se edhe në Kosovë do ta bëjnë atë që është bërë në Shqipëri – rivlerësim i detajshëm i punëtorëve në drejtësi.

“Çdo kush duhet të jetë në gjendje ta justifikojë pasurinë e tij.

Një tjetër reformë që do të bëhet është Vetingu – reforma për drejtësi. Kjo duhet të bëhet me doemos. Ndër hapat e parë që do t’i marrim pra do të jetë procesi i Vetingut – rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve”.

klankosova.tv