22:05, 9 Korrik 2017

Deputeti i Partisë Demokratiket të Kosovës, Bekim Haxhiu, ka thënë se koalicioni PAN i ka numrat për ta formuar qeverinë – madje qysh kohë më parë.

“Sigurimi i numrave është bërë shumë kohë më parë. Kjo është një çështje e ditur”, ka thënë Haxhiu për Tribuna Channel.

“Unë mund t’ju them që vendi ynë shumë shpejt do ta ketë qeverinë e re, që do të formohet në kohën më të shkurtër të mundshme dhe se këtë qeveri do ta formojë koalicioni PAN”.

klankosova.tv