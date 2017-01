17:52, 19 Janar 2017

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, në Info Magazine të Klan Kosovës ka thënë se kolegu i tij, Gëzim Kelmendi, po do të bëhet “më turk se turqit”.

Ai ka deklaruar se Perandoria Osmane patjetër që ka qenë pushtuese, ndërsa ka kërkuar nga Kelmendi që të mos e barazojë këtë perandori me Turqinë e sotme, njofton Klan Kosova.

“Edhe Ushtria Clirimtare e Kosovës dhe Adem Jashari janë nisur nga flamuri dhe idealet e Gjergj Kastriotit – Skënderbeut”.

“Nuk keni argumente të na bindni që Perandoria Osmane nuk ka qenë pushtuese. Pastaj nuk mund ta barazoni Turqinë e sotme me atë perandori. As turqit nuk e bëjnë këtë gjë. Ti(i drejtohet Gëzim Kelmendit) po do të bëhesh më turk se turqit”.

Haxhiu më pas ka mbrojtur kredencialet e tij profesionale, pas akuzës së Kelmendit se ai ka dy aktakuza për cështje të ndryshme që lidhen me avancimin profesional.

“Ti ke marrë rolin e zëvendësit të Perandorisë Osmane. Më pas merr rolin e pushtuesit serb dhe kur nuk ka argumenta profesionale, lëshohet në fyerje. Unë i ftoj të gjithë që ta shikojnë tezën time të doktoratës”. /klankosova.tv

