11:57, 2 Qershor 2017

Në tubimin e parë të ditës së tretë të fushatës, në komunën e Shterpcës, ish-deputetja dhe kandidatja për deputete Albulena Haxhiu, tha se me 11 qershor qytetarët do të ndëshkojnë ata që bën pazare me Republikën.

“11 qershori do të jetë dita kur qytetarët e Kosovës do t’i ndëshkojnë zhvatësit e matrapazët, servilët e tradhtarët”, tha Albulena Haxhiu para qytetarëve të Shtërpcës, njofton Klan Kosova.

Ajo më tej shtoi se Vetëvendosje garanton qeverisje për zhvillim ekonomik, mirëqenie e barazi.

Si dhe përmendi disa nga prioritetet kryesore, me theks të veçantë strehimin për ata që nuk kanë kulm mbi kokë dhe shtesat për fëmijë

“Me qeverisjen e Vetëvendosje do të zhbëhen marrëveshjet që cënojnë integritetin e Republikës”, tha, mes tjerash, Haxhiu.

Në fund të fjalës së saj, ajo përmendi edhe mungesën e drejtësisë, duke kujtuar vdekjen e Astrit Deharit dhe mbajtjen në arrest të katër aktivistëve të tjerë.

Ajo premtoi se me qeverisjen eventuale të Vetëvendosjes nuk do të ketë hakmarrje, por drejtësi.

“Kanë mbetur nëntë ditë nga dita e zgjedhjeve, kanë mbetur nëntë ditë kur Kosovës i kthehet dinjiteti”.

klankosova.tv