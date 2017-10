23:13, 5 Tetor 2017

Kandidati i AKR-së për kryetar të Obiliqit, Shemsedin Hasani ka thënë se plani i tij kryesor për mandatin e ri është hapja e vende të reja të punës.

Ai ka thënë se këtë do ta bëjë, duke hapur fabrika në Obiliq, njofton Klan Kosova.

“Sa i përket deponisë së Mirashit kemi një plan konkret. Do të jetë e nevojshme edhe një firmë italiane për riciklimin e mbeturinave dhe prodhimin e gazit të lëngët që do të përdoret për shtete fqinje dhe në Ballkan”, ka thënë ai në Magazina Lokale.

“Në mandatin tonë do të hapet fabrika për riciklimin e mbeturinave në Mirash. Aty do të punësohen 120 veta”.

Ai ka thënë se AKR prioritet të saj e ka zhvillimin.

“Për mirëmbajtjen e qytetit do të krijohet një firmë me 40 punëtorë dhe një më pas për ndërtimin e shtëpive montazhë të drurit. Pavarësisht a do të jem kryetar në komunë do të ketë një firmë më 20 punëtorë”.

“Pas investimit 25 milionësh për mbeturinat do të ketë edhe një fabrikë për prodhimin e produkteve të qumështit”, ka thënë ai.

