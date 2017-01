18:54, 9 Janar 2017

Një biznesmen i pasur nga India, ka harxhuar paratë e dasmës së vajzës së tij, për të ndërtuar 90-të shtëpi për të pastrehët.

Ajay Munot, një njeri shumë i pasur nga një qytet i lindjes së Indisë, kishte planifikuar që të shpenzonte 100,000 dollarë në dasmën e vajzës së tij, por në këmbim të dasmës luksoze, kishte vendosur që paratë t’i harxhonte duke u ndërtuar shtëpi të varfërve.

Ai ka ndërtuar 90-të shtëpi në dy hektarë tokë dhe me kujdes ka bërë përzgjedhjen e njerëzve që do të jetojnë në këto shtëpi, shkruan The Independent, transmeton Klan Kosova.

Për të qenë banor i shtëpisë së ndërtuar nga Ajay, personat duhet të ishin në varfëri të skajshme, të jetonin keq dhe të mos kishin asnjë varësi.

Edhe vajza e tij me emrin Shreya, e ka përkrahur plotësisht vendimin e babait të saj, e bashkë me bashkëshortin ua kanë dhënë çelësat për shtëpitë e reja të pastrehëve.

