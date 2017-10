22:00, 13 Tetor 2017

Harvey Weinstein do të kontestoj pushimin e tij nga puna në kompaninë “The Weinstein Company”, në takimin e bordit të këtij muaji.

Sipas burimeve të TMZ, pushimi i tij nga puna është në agjendën e bordit me 17 tetor.

Avokati i Wainstein do të jetë i pranishëm në këtë mbledhje, me ç’rast do të listoj arsyet pse ky i fundit nuk duhet të pushohet nga puna, duke thënë që ai në asnjë moment nuk ka shkelur kontratën e tij.

Gjithashtu është bërë e ditur që Weinstein asnjëherë nuk ka marrë njoftim zyrtarë për arsyet e largimit nga puna.

Ndërsa nga kompania kanë thënë që kanë pasur të drejte që menjëherë ta pushojnë nga puna, ndërsa ai ka mundësi të ankohet për vendimin.

