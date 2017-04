20:40, 28 Prill 2017

Mëngjesin e së premten, këngëtari i hitit “Sign of the Times” ka bërë të ditur që turneu i tij botëror fillon me 19 shtator në SHBA dhe 8 dhjetor në Japoni.

Biletat për turneun e Harry Syles dalin në shitje më 5 maj, ndërsa albumi i këngëtarit publikohet me 12 maj.

Ju që pëlqeni shumë këngëtarin mund të bëni ndonjë udhëtim dhe të shijoni performancat e tij.

Më poshtë janë të gjitha datat e turneut.

Interesante