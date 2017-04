20:20, 13 Prill 2017

Ylli i One Directon, Harry Style ka zbuluar se albumi i tij i parë si solo artist, do të jetë i gatshëm muajin e ardhshëm.

Përmes një cicërime në Twitter, këngëtari njoftoi se data e saktë është 12 maji.

Albumi përmban 10 këngë. Këngët, Carolina, Only Angel dhe Ever Since New York, do të jenë gjithashtu pjesë e albumit të tij, transmeton Klan Kosova.

Reagimet e fansave të këngëtarit kanë qenë të menjëhershme në rrjetet sociale.

Njëri prej tyre i quajtur Cherry, shkroi: “Jam shumë i emocionuar, dhe shumë krenar për të”.

Interesante