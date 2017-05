20:00, 13 Maj 2017

Edhe pse e bronzta ka vendin e tretë në podium, në boten e modës është numër një.

Kjo verë do të jetë e mbushur me fustane ngjyrë bronzi.

Ngjyrat metalike janë gjithmonë të duhura kur dëshironi të tërhiqni vëmendjen me një fustan të thjeshtë, megjithatë e arta dhe ajo argjend këtë sezon do të zëvendësohet me atë bronz.

Më poshtë ju sjellim disa prej veshjeve të yjeve dhe të blogereve më të famshme, e ju inspirohuni për dukjen tuaj të radhës.

Interesante