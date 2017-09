20:13, 26 Shtator 2017

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj të mërkurën do realizojë vizitën e tij të parë zyrtare si i pari i Qeverisë së Kosovës.

Haradinaj këtë vizitë do ta bëjë në Republikën e Shqipërisë, ku pritet të ketë takime të ndara me Presidentin shqiptar Ilir Meta, Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi, Kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe me Kryetarin e Partisë Demokratike në Shqipër, Lulzim Basha, transmeton Klan Kosova.

Kjo është vizita e parë të cilën kryeministri Ramush Haradinaj e zhvillon jashtë Kosovës, që nga marrja e detyrës.

