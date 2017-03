18:01, 2 Mars 2017

Ish kryeministri i Kosovës, lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nga Colmar i Francës, ku po mbahet me një fletëarrest të Serbisë, në Info Magazine të Klan Kosovës, ka thënë se ai e ndjen veten fitues, në raport me akuzat nga Serbia, pasi e drejta është me të, njofton Klan Kosova.

“Unë jam fitues. Nuk ka njeri më fitues se ai që e mbron të drejtën e vet. Pa marrë parsysh cmimi. Unë jam krenar për veten. Do të më vinte turp po të jem në pozitën e atyre që po më akuzojnë”. /klankosova.tv

