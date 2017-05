18:44, 26 Maj 2017

Ramush Haradinaj në një bashkëbisedim me qytetarë ka thënë se dy çështjet, Demarkacionin e Asociacionin, që të tjerët i mendojnë si shumë probleme të mëdha dhe të vështira për t’i zgjidhur ai do ta ketë fare të lehtë e të shpejtë.

Demarkacioni është problem disaditorë”, ka thënë Haradinaj.

Ndërsa sa i përket Asociacionit, Haradinaj pohoi se Kushtetuta e Kosocvës është ajo që do t’i lehtësojë punët në këtë çështje.

“Sa i përket Zajedincës, zgjidhja do të bëhet me Kushtetutë. Jo Republikë Serbe në Kosovë, por zgjidhje me Kushtetutë”.

klankosova.tv