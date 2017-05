11:36, 19 Maj 2017

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka sqaruar pse koalicioni AAK-NISMA vendosi që të bëjë marrëveshje parazgjedhore me Partinë Demokratike të Kosovës.

Ai ka deklaruar se lëvizjet e orëve të fundit para mbylljes së afatit për koalicione e bënë të pamundshëm mbajtjen e qëndrimit se nuk do të bëjë koalicion as me PDK-në, as me LDK-në, njofton Klan Kosova.

“Ne kemi dashur që ta lëmë qytetarin të vendosë se kush është përgjegjës për gjendjen dhe kush duhet ta nxjerrë nga kjo gjendje vendin. Por kombinatorika e orëve të fundit e bëri të pamundur këtë gjë, sepse një parti opozitare lëvizi. Si rrjedhim pozita jonë u minimizua dhe na u desh që të rishikonim të gjitha mundësitë”. /klankosova.tv