12:03, 7 Tetor 2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës , Ramush Haradinaj, ka takuar sot kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj dhe këshilltarin për organizim të brendshëm, Ymer Ymeri, njofton Klan Kosova.

Në bashkëbisedë me Kryeministrin Haradinaj përfaqësuesit e SBASHK-ut janë ndalur veçmas të çështja e Projektligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqip të Republikës së Kosovës për vitet e 90-ta.

Haradinaj është shprehur se ai bashkë me kabinetin e tij do të kenë në vazhdimësi takime të punës me përfaqësues të SBASHK-ut për të diskutuar për të gjitha çështjet që lidhen me sektorin e arsimit dhe për të gjetur zgjidhje konkrete për të gjitha çështjet.

klankosova.tv