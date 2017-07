20:20, 10 Korrik 2017

Ramush Haradinaj qysh në mëngjes kishte një mysafir të rëndësishëm.

Në zyrën e tij, tek selia e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, shkoi ambasadori amerikan, Greg Delawie.

Po këtë të hënë para dite, Ramush Haradinaj mblodhi edhe kryesinë e partisë, njofton Klan Kosova.

Ky bëri me dije se gjatë kësaj jave do të përpiqet të krijoj një koalicion të gjerë që do ta udhëheq vet.

Qëllim i Haradinaj është që brenda kësaj jave të përfundojë marrëveshjet politike dhe në fillim të javës së ardhshme të mbahet seanca konstituive e kuvendit.

Kronikë nga Dibran Istrefi.



