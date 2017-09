15:26, 14 Shtator 2017

Kryeministri i ri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka dhënë një qëndrim mbi propozimin e Serbisë për të nisur dialogun Kosovë – Serbi, veprim të cilin ai e ka quajtur të mençur.

Sidoqoftë duket se ai nuk ka një plan tjetër për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ai ka thënë në një intervistë për Palma Plus TV se kjo çështje do të zgjidhet në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, transmeton Klan Kosova.

Intervista me Haradinajn do të publikohet në këtë kanal të shtunën.

“Që prej vitit 1999 Kosova ka shkuar rrugës së saj – është Republika e pavarur e Kosovës dhe qëllimi ynë është anëtarësimi në Bashkimin Evropian, Kombet e Bashkuara dhe paktin e NATO-së. Është koha që këtë ta kuptojmë si mënyrë realiste.

“Propozimi i presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq për dialogun e brendshëm Kosovë – Serbi është një propozim i zgjuar. Ne në Kosovë kemi nevojë për dialog mes vete. Dhe është mirë se jo vetëm liderët po flasin, por që edhe qytetarët diskutojnë mes vete. Diskutimi duhet të zë vend te secili”, ka thënë Haradinaj.

Ai ka shtuar se qeveria e re do të fokusohet në përmirësimin e standardeve të jetesës për të gjithë qytetarët, rikthimin e besimit në institucione dhe rikthimin e besimit mes kombeve.

Sa i përket brengës rreth Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, gjithçka do të zgjidhet sipas Kushtetutës së Kosovës dhe vendimit të Gjykatës Kushtetuese që do të zbatohet. Sipas Kushtetutës ekzistuese të Kosovës që përfshin Planin e Ahtisaarit, krijimi i asociacionit parashihet përbrenda tij. Sidoqoftë, shkruan teksti se Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka kundërshtuar pjesë nga marrëveshjet e Brukselit mbi zbatimin e Komunave me Shumicë Serbe.

“Kjo është diçka të cilën e ka nënshkruar ish kryeministri i Kosovës në Bruksel, por që Gjykata Kushtetuese kundërshtoi këtë. Nuk e kam kapacitetin që të punojë jashtë Kushtetutës. Kosova nuk e ka nënshkruar në Bruksel me qëllim të moszbatimit, por ajo nuk sfidon politikat, por që Gjykata Kushtetuese e Kosovës është më e vjetër se ne”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj ka folur edhe për Gjykatën e Krimeve të Luftës që dyshohet se janë kryer nga pjesëtarë të UÇK-së.

“Koha e luftës në Kosovë ka qenë tragjike. Kisha në dorë armë për të luftuar për çka nuk turpërohem. Kryeprokurorja e Tribunalit të Hagës më sulmoi për tetë vjet. E dini rezultatin. Ne jemi përgjigjur pyetjeve për luftën në Kosovë, në Hagë, UNMIK dhe EULEX. Kjo do të jetë gjykata e katërt me radhë”, ka thënë Haradinaj.

“Nuk e dimë se çka ka ndodhur apo kush është përgjegjës për vdekjet. Është turp për të gjithë ne”, ka thënë Haradinaj lidhur me krimet e dyshuara në Gorazhdevc, Obiliq dhe Podujevë.

Për të, siç ka thënë është me rëndësi sot që pas historisë tragjike, ka një energji pozitive mes serbëve dhe shqiptarëve, me synim drejt BE-së, por që secili me territorin që e menaxhon vetë.

Është me rëndësi që ka një respekt dhe nëse Beogradi e respekton Kosovën, jam gati ta nderoj Beogradin dhe Serbinë me të gjitha vlerat e popullit serb. Por çka është realitet është Republika e pavarur e Kosovës”, ka thënë Haradinaj.

I pyetur mbi sanksionet e Perëndimit të imponuara ndaj Rusisë për ndarjen e Krimesë nga Ukraina, Haradinaj është përgjigjur:

“Nuk merrem me politikat ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës dhe ministri i Jashtëm kanë më shumë kohë të merren me këtë.

Interesante