18:05, 7 Gusht 2017

Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj është shprehur i habitur me disa raportime të mediave që sipas tij po duan ta kompometojnë një të vërtetë të mbështetjes qe familja Rugova, sipas tij, ia ka dhënë Ramushit për kryeministër.

Deputeti i AAK-së ka treguar respekt për guximin e Teuta Rugovës e cila sipas tij bëri të njëjtin veprim si Ibrahim Rugova para 13 vitesh.

Lexoni më poshtë statusin e plotë të Haradinajt:

Jam i befasuar me qëllimet e disa mediave që ta komprometojnë një të vërtetë të mbështetjes që familja Rugova i ka dhënë Ramushit për kryeministër, duke implikuar lloj lloj emrash në teoritë e tyre konspirative.

Unë mund t’iu them se unë e filanat e fistekët që janë zënë në gojë, këtë gjë e kemi marrë vesh nga mediat. Kaq kemi qenë të përzier në këtë proces. Po “rrena e marrja, hala nuk e kanë çelë varrë kërkend në këtë vend”!

Veç vazhdoni se një ditë do të turpëroheni nga fjalët e rrenat tuaja, sepse unë kam punë me të mençur, se sa të merrem me denoncimin e shpifjeve të flliqta që bëni!

Respekt të pa fund për guximin e Teutës që e bëri të njejten veprim siç bëri babai i saj para 13 vitesh.

