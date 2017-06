21:45, 1 Qershor 2017

Kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK, AAK dhe Nisma, Ramush Haradinaj ka thënë se “shteti s’do të jetë kurrë më pengesë për qytetarin”.

“Qeveria që do ta drejtoj unë do të jetë krah për krah me Qytetarin. S’do të ketë më zvarritje e as shtyerje të punëve. Vendimet do të jenë të menjëhershme”, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook, njofton Klan Kosova.

Ai ka thënë se më 11 Qershor është sovrani ai që e ka fjalën.

“Me votën për Listën e Koalicionit me numrin 12, me 12 qershor, në Republikën tonë fillon ndryshimi. Unë zotohem për këtë sepse është #KohapërFillimineRi”, ka përfunduar ai.

